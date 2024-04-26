1.7 مليون جنيه إيرادات فيلم شقو في السينمات خلال 24 ساعة

تصدّر فيلم شقو إيرادات شباك تذاكر السينما أمس الخميس، وحافظ على المركز الأول في خريطة أفلام موسم عيد الفطر، بقيمة تذاكر بلغت مليون و700 ألف جنيه خلال 24 ساعة، حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

إيرادات فيلم شقو في 15 يوما

وبلغ إجمالي إيرادات فيلم شقو على مدار نحو 15 يوم عرض بدور السينما نحو 54 مليون جنيه، وحظى بإشادات نقدية وجماهيرية واسعة منذ انطلاق عرضه، وحسب تصريحات لعدد من نجوم العمل، يتم حاليًا تجهيز الجزء الثاني من الفيلم دون الكشف عن أي تفاصيل تتعلق بالتحضيرات المرتقبة.

قصة فيلم شقو

تدور قصة فيلم شقو في إطار مليء بالأكشن والإثارة والمفاجآت، من خلال مجموعة من الأصدقاء خارجين على القانون، تعصف بهم مجموعة من الأزمات مع جماعات شديدة الخطورة.

ويقود بطولة فيلم شقو عمرو يوسف وأمينة خليل ومحمد ممدوح ودينا الشربيني، وظهور خاص للفنانة الكبيرة يسرا، محمد جمعة، تأليف وسام صيري، إخراج كريم السبكي، إنتاج أحمد السبكي.