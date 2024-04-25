فيلم «شقو» يتصدر قائمة إيرادات شباك التذاكر في دور العرض.. كم حقق؟

يواصل فيلم «شقو» للفنان عمرو يوسف تصدره إيرادات شباك التذاكر، في موسم أفلام عيد الفطر 2024، للأسبوع الثالث على التوالي، والذي يضم 5 أفلام سينمائية، وهي «شقو، وفاصل من اللحظات اللذيذة، وعالماشي، وأسود ملون، والحريفة».

إيرادات فيلم «شقو» خلال 24 ساعة

وقال مدير التوزيع السينمائي، محمود الدفراوي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن فيلم شقو حقق أمس، مليون و57 ألفًا و75 جنيها، واحتل المركز الأول في شباك تذاكر الإيرادات، بلغت 52 مليونًا و152 ألفًا و807 جنيهًا بعد أسبوعين من طرحه في دور العرض.

قصة وأبطال فيلم «شقو»

وتدور أحداث فيلم «شقو» في إطار اجتماعي أكشن درامي حول مجموعة من الأصدقاء، الذين يقومون بالعديد من الأعمال الخارجة عن القانون، وتحدث لهم العديد من المواقف الكوميدية.

وشارك في بطولته عددا كبيرا من ضيوف الشرف، من بينهم أحمد فهمي، ويشارك في بطولته كل من عمرو يوسف، وأمينة خليل، ودينا الشربيني، ويسرا، وعباس أبو الحسن، من إخراج كريم السبكي، وتأليف وسام صبري.