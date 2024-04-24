فيلم شقو يحقق 52 مليون جنيه في أسبوعه الثاني بالسينمات

يحافظ فيلم شقو بطولة الفنان عمرو يوسف على تصدره شباك التذاكر في أسبوعه الثاني على التوالي في دور العرض السينمائي، وحقق الفيلم إيرادات بلغت 802 ألف جنيه عن أمس الثلاثاء وذلك وفقا لتقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

ووصلت إيرادات فيلم شقو على مدار الأسبوع الثاني في دور العرض السينمائي لـ 9.5 مليون جنيه، وهو ما يعتبر تراجع كبير عن الإيرادات التي حققها الأسبوع الماضي وبلغت 42.5 مليون جنيه، وبذلك يصل إجمالي إيرادات الفيلم منذ طرحه في السينمات خلال موسم عيد الفطر السينمائي لـ 52.1 مليون جنيه.

4 أفلام تنافس في موسم عيد الفطر السينمائي

وشهد موسم عيد الفطر السينمائي منافسة بين 4 أفلام جديدة في السينمات هي: شقو بطولة عمرو يوسف ومحمد ممدوح وإخراج كريم السبكي، فاصل من اللحظات السعيدة بطولة هشام ماجد وهنا الزاهد إخراج أحمد الجندي، عالماشي بطولة علي ربيع وإخراج محمد حمدي الخبيري، بالإضافة إلى فيلم أسود ملون بطولة أحمد فتحي وبيومي فؤاد إخراج حسن البلاسي، كما يستمر فيلم الحريفة العرض في السينمات.