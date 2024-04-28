قبل إعلان جائرة البوكر 2024 اليوم.. من المصريين الفائزين بها؟

في غضون الساعات القليلة القادمة تعلن الجائزة العالمية للرواية العربية، اسم الرواية الفائزة بجائزة البوكر 2024 في دورتها السابعة عشر، ويأتي من بين روايات وكتاب القائمة القصيرة، التي تتضمن 6 أعمال، رواية «مقامرة على شر الليدي ميتسي»، للكاتب المصري أحمد المرسي (مصر)،

القائمة القصيرة لجائزة البوكر 2024

وتنافس مصر على جائزة البوكر 2024 برواية مقامرة على شرف الليدي ميتسي، أحمد المرسي (مصر) ضمن 6 روايات من 5 بلدان عربية وصلت إلى القائمة القصيرة هي:

- مقامرة على شرف الليدي ميتسي، أحمد المرسي (مصر).

- سماء القدس السابعة، أسامة العيسة (فلسطين).

- قناع بلون السماء، باسم خندقجي (فلسطين).

- باهبل مكة Multiverse - رجاء عالم (السعودية).

- خاتم سليمى، ريما بالي (سوريا).

- الفسيفسائي، عيسى ناصري (المغرب) .

وقبل إعلان جائزة البوكر 2024، نرصد المرات التي فازت بها روايات مصرية بالجائزة المرموقة.

جائزة البوكر 2008 ذهبت إلى بهاء طاهر

وكان الأدباء المصريون من أوائل الحاصلين على جائزة البوكر في دوراتها الأولى، إذ حصل على جائزة البوكر في دورتها الأولى في عام 2008، الروائي بهاء طاهر عن روايته الشهيرة «واحة الغروب» والتي تحولت فيما بعد إلى مسلسل بالعنوان نفسه.

وبهاء طاهر روائي وقاص ومترجم، مولود في عام 1935 بصعيد مصر، تخرج في كلية الآداب في قسم التاريخ عام 1956م، ثم انتقل إلى جنيف للعمل في منظمة الأمم المتحدة منذ عام 1981 وحتى 1995.

وكانت أول مجموعة قصصية لبهاء طاهر بعنوان «الخطوبة» عام 197، وحصل على العديد من الجوائز من داخل مصر وخارجها منها جائزة الدولة التقديرية في الآداب من وزارة الثقافة في العام 199 من وزارة الثقافة، وتوفي بهاء طاهر في 20 اكتوبر 2022.

جائزة البوكر 2009 ذهبت إلى يوسف زيدان

في الدورة الثانية ذهبت جائزة البوكر 2009 إلى مصر أيضا وحصل عليها الدكتور يوسف زيدان عن روايته الشهيرة «عزازيل».

وتدور أحداث رواية عزازيل في القرن الخامس الميلادي ما بين صعيد مصر والإسكندرية وشمال سوريا، كما تتناول أحداث الصراع المذهبي بين آباء الكنيسة من ناحية، والمؤمنين الجدد والوثنية من جهة ثانية.

يوسف زيدان أستاذ جامعي، كاتب وفيلسوف مصري، ومتخصص في التراث العربي المخطوط وعلومه، وعمل مديرا لمركز المخطوطات في مكتبة الإسكندرية، صدر له ما يربو على 70 مؤلفا متنوعا بين الأدب والكتب الفكرية، فضلا عن الأبحاث العلمية في الفكر الإسلامي والتصوف وتاريخ الطب العربي، وله مقالات دورية وغير دورية في العديد من الصحف العربية..