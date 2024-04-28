 إعلان اسم الرواية الفائزة بجائزة البوكر العربية 2024 اليوم

يعلن اليوم اسم الرواية الفائزة بجائزة البوكر 2024 في دورتها الـ17 في احتفالية تقام في أبو ظبي وتبث افتراضيا، ويمنح الفائز جائزة قدرها 50 ألف دولار إلى جانب ترجمة روايته الفائزة إلى اللغة الإنجليزية.

القائمة القصيرة لجائزة البوكر 2024

وبحسب الصفحة الرسمية للجائزة على فيس بوك، تتنافس على جائزة البوكر 6 روايات من 5 دول عربية وصلت إلى القائمة القصيرة، وهي «مقامرة على شرف الليدي ميتسي، أحمد المرسي (مصر)، وباهبل: مكة Multiverse، رجاء عالم (السعودية)، والفسيفسائي، عيسى ناصري (المغرب)، وخاتم سليمي، ريما بالي (سوريا) ، وسماء القدس السابعة، أسامة العيسة (فلسطين) وقناع بلون السماء، باسم خندقجي (فلسطين)».

جائزة البوكر 2024

ويحصل الكتاب الستة في القائمة القصيرة لجائزة البوكر 2024 على 10 آلاف دولار، أمّا الفائز بالجائزة الأولى فيفوز بـ50 ألف دولار إضافية، فضلا عن ترجمة الكتاب الفائز إلى اللغة الإنجليزية.

لجنة تحكيم جائزة البوكر 2024

وتضم لجنة التحكيم 5 أعضاء، هم الكاتب السوري نبيل سليمان، رئيسا، وعضوية الكاتب المصري محمد شعير، والأكاديمي فرانتيشيك أوندراش من التشيك؛ والكاتب السوداني حمور زيادة؛ والكاتبة الفلسطينية سونيا نمر.