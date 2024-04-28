تراجع أسعار الفاكهة اليوم الأحد 28-4-2024 في الأسواق

شهدت أسواق الفاكهة اليوم الأحد 28-4-2024 تراجعًا ملحوظًا في أسعارها، وذلك في إطار حملات المقاطعة التي دعا إليها المواطنون بهدف محاربة ارتفاع الأسعار وجشع التجار، تلك الجهود تعكس تفاني المواطنين في السعي لتحقيق العدالة الاقتصادية وتقليص الهامش الربحي الذي يفرضه بعض البائعين.

ترصد «الوطن» من خلال السطور التالية أسعار الفاكهة التي تراجعت اليوم الأحد 28-4-2024 بالأسواق، وفقا لأخر تحديثان أعلنتها بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الفاكهة اليوم بمختلف أنواعها بالأسواق

سجل متوسط سعر كيلو الموز البلدي حوالي 16.81 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع سجلت حوالي 0.81 جنيه للمستهلك.

جاء متوسط سعر كيلو الخوخ بحوالي 30.91 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع سجلت 0.42 جنيه للمستهلك.

بلغ متوسط سعر كيلو البرقوق بحوالي 35.24 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع سجلت نحو 1.26 جنيه للمستهلك.

سجل متوسط سعر كيلو الكنتالوب بحوالي 13.46 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع سجلت نحو 0.54 جنيه للمستهلك.

جاء متوسط سعر كرتونة الكيوي بحوالي 363.08 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع سجلت حوالي 0.49 جنيه للمستهلك.