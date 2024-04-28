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«جمارك مطار القاهرة»: إحباط محاولة لتهريب 3 كيلو كوكايين إلى داخل البلاد

كتب:

أيمن حمزة
11:51 ص | الأحد 28 أبريل 2024
قيادات جمارك المطار

قيادات جمارك المطار

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، محاولة راكبة إفريقية تهريب كمية كبيرة من مخدر الكوكايين

وتبيّن أنّه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط الإثيوبية القادمة من أديس أبابا، حاولت الراكبة الخروج مسرعة من بوابة اللجنة، وأنكرت حوزتها لما يجب الإفصاح عنه، وبعد ارتباكها ثم فحص حقائبها بجهاز الفحص بالأشعة، وأفادا بوجود ما يشتبه أن يكون مادة عضوية أسفل إحدى الحقائب.

وبتفتيش الحقيبة يدويا تبيّن وجود قاع سحري أسفل الحقيبة محكم الغلق، وبفتحه جرى ضبط لفافة كبيرة عبارة عن كيس بلاستيكي ملفوف بلاصق ومغلف بطبقة عازلة من أوراق الكربون الأسود مغلف أيضا بلاصق، بداخل الكيس كمية كبيرة من بودرة مخدر الكوكايين.

وبتفتيش الراكبة ذاتيا لم يسفر التفتيش عن شيء مخالف، وجرى تحريز المضبوطات وتبيّن أنّ وزنها 3 كيلو و150 جراما من بودرة مخدر الكوكايين، وجرى تحرير محضر ضبط جمركي رقم 100 لسنة 2024، وإحالة الراكبة إلى النيابة المختصة.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.