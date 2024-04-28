ضبط 3 متهمين بإضرام النيران في أرض زراعية بكفر الشيخ

نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كفر الشيخ بمديرية أمن كفر الشيخ، بنشوب حريق في أرض زراعية بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب حريق بأرض زراعية ملك موظف، مقيم بدائرة المركز، وامتدت النيران إلى أرض زراعية أخرى ملك عامل، مقيم بدائرة المركز، وجرى إخمادها دون حدوث ثمة إصابات.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقا مع قطاع الأمن العام، جرى تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (3 أشخاص تربطهم صلة قرابة بالشاكي - مقيمين بدائرة المركز)، إذ جرى إشعال النيران لخلافات بينهم حول الميراث، واتخذت الإجراءات القانونية.