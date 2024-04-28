عالماشي يحقق 127 ألف جنيه إيرادات في يوم واحد ويحتفظ بالمركز الثالث

نجح فيلم عالماشي للفنان علي ربيع في الاحتفاظ بالمركز الثالث بشباك التذاكر بدور العرض السينمائية، منذ طرحه من اليوم الأول في موسم أفلام عيد الفطر، الذي شهد مشاركة عدد من الأعمال السينمائية .

علي ربيع في المركز الثالث بفيلم عالماشي

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوى في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنَّ فيلم عالماشي يواصل الاحتفاظ بالمركز الثالث، إذ حقق يوم أمس السبت الموافق 27 أبريل إيرادات بلغت 127 ألف جنيه فقط لا غير.

فيلم عالماشي يشارك فيه عددا من الفنانين من بينهم علي ربيع وآية سماحة ومحمد رضوان وصلاح عبدالله وكريم عفيفي وإسماعيل فرغلي وعبدالله مشرف، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي وإخراج محمد حمدي الخبيري.

وينافس فيلم عالماشي في دور العرض السينمائية بجانب عدد آخر من الأفلام من بينها فيلم شقو لـ عمرو يوسف، وفيلم فاصل من اللحظات اللذيذة لـ هشام ماجد.