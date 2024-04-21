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دراما المتحدة

فيلم عالماشي يحتل المركز الثالث في السينما.. حقق 200 ألف خلال يوم واحد

كتب:

هبة أمين
11:54 ص | الأحد 21 أبريل 2024
علي ربيع بطل فيلم عالماشي في موسم أفلام عيد الفطر

علي ربيع بطل فيلم عالماشي في موسم أفلام عيد الفطر

حقق فيلم عالماشي في شباك تذاكر السينما أمس السبت إيرادات بنحو 201 ألف و503 جنيهات، واحتل المركز الثالث في قائمة الإيرادات اليومية لموسم عيد الفطر 2024 والتي يتصدرها فيلم شقو بطولة عمرو يوسف ومحمد ممدوح، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وحقق فيلم عالماشي، على مدار 11 يوم عرض بالسينما بالتزامن مع عيد الفطر نحو 10 ملايين جنيه، فيما تخطى فيلم شقو حاجز الـ50 مليون جنيه إيرادات، وحقق فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة بطولة هشام ماجد وهنا الزاهد ما يزيد عن 36 مليون جنيه.

أبطال فيلم عالماشي

فيلم عالماشي بطولة علي ربيع، آية سماحة، صلاح عبدالله، كريم عفيفي، عبدالله مشرف، محمد رضوان، تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، إخراج محمد الخبيري، إنتاج يوسف الطاهر.

قصة الفيلم

تدور قصة فيلم عالماشي في إطار كوميدي ملئ بالفنتازيا، من خلال شاب اسمه هادي يقوم بدوره علي ربيع، يعاني من مرض نادر يجبره على السير بشكل دائم، لأن التوقف يشكل خطورة على حياته.

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بقلم هبة أمين