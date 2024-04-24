فيلم «عالماشي» يحقق 38.3 مليون جنيه منذ بداية العرض

نجاح كبير حققه فيلم «عالماشي» بطولة علي ربيع، إذ جاء في المرتبة الثالثة بين الأفلام المنافسة بدور العرض، إذ يعتمد أحداث الفيلم في إطار تشويقي كوميدي اجتماعي.

فيلم «عالماشي» لـ علي ربيع

وأضاف الدفراوي لـ«الوطن» أن فيلم عالماشي حقق 571 ألف جنيه، أمس، وجاء في المرتبة الثالثة بعد فيلمي «شقو» وفيلم «فاصل من اللحظات السعيدة»، ويأتي إجمالي إيرادات الفيلم 38 مليونا و329 ألف جنيه.

أحداث فيلم «عالماشي»

تدور أحداث الفيلم حول هادي الموظف الكسول، الذي تنقلب حياته رأسًا على عقب، بعد تعرضه لمرض نادر، لنعيش معه مغامرة من الكوميديا والتحدي، وإذا توقف يفقد حياته، ويتخلله العديد من المواقف الكوميدية، بعدما يستعين بصديقه المقرب إيشة، والذي يجسده الفنان كريم عفيفي، ويساعده في تخطي أزمته بشكل كوميدي.

أبطال فيلم «عالماشي»

فيلم «عالماشي» بطولة علي ربيع، وكريم عفيفي، وآية سماحة، وصلاح عبد الله، وانتصار، وعبد الله مشرف، وعدد من نجوم الكوميديا، من تأليف أحمد عبد الوهاب، وكريم سامي كيمز، وهدير الشريف، وإخراج محمد الخبيري.