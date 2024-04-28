بدء التشغيل التجريبي لوحدة كلى الأطفال الجديدة بمستشفى أبو كبير في الشرقية

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية، بدء التشغيل التجريبي لوحدة كلى الأطفال الجديدة بمستشفى أبو كبير المركزي، لخدمة الأطفال من مرضى الكلى بالمحافظة.

معلومات عن وحدة كلى الأطفال الجديدة بمستشفى أبوكبير

وأوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، أن الوحدة الجديدة بمستشفى أبوكبير المركزي تم تجهيزها بـ5 ماكينات غسيل كلوي تعمل بنظام HDF، وجهاز صدمات وجهاز أشعة تليفزيونية وجهاز رسم قلب، و3 مونيتور، بتكلفة تقديرية أكثر من 5 ملايين جنيه، دعم من وزارة الصحة، وجزء بالتعاون مع المجتمع المدني، وتعد الوحدة الجديدة هي الأولى لكلى الأطفال بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية.

إجراء غسيل كلوي لعدد 4 أطفال

ولفت «مسعود» إلى تشغيل وحدة الكلى تجريبياً، حيث تم إجراء غسيل كلوي لـ4 أطفال، وذلك بعد توفير القوى البشرية اللازمة للعمل، وتدريب الفرق الطبية على التعامل مع الماكينات والأجهزة الطبية الموجودة بالوحدة، منهم 4 أطباء أطفال و3 ممرضات تم تدريبهم لمدة شهرين بمستشفى المنصورة الجامعي.