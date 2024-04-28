«الصحة» تحذر من الإسراف في تناول ملح الطعام.. «أقل من 5 جرامات»

أصدرت وزارة الصحة والسكان، تقريرا مهما بشأن ملح الطعام مجددا؛ نظرا لخطورة الإسراف في تناوله، مشددة على أنه لا بد من الحذر من الإفراط في تناوله.

ونوهت الوزارة، إلى خطورة الإسراف في تناول ملح الطعام على أجهزة الجسم المختلفة.

يأتى ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، للنهوض بالصحة العامة، والبعد عن السلوكيات الخاطئة، ورفع الوعي الصحي لدى المواطنين.

خطورة الإسراف في تناول ملح الطعام

وأوضحت الوزارة، أن الإسراف في تناول ملح الطعام يؤدي إلى الإصابة بارتفاع ضغط الدم في أي مرحلة عمرية، مشيرة إلى أن الكمية المسموح بتناولها أقل من 5 جرام، شاملة الملح المستخدم فى طهي وتتبيل الطعام.

احتباس الماء داخل الجسم

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن كثرة تناول الملح يؤدي إلى احتباس الماء داخل الجسم، ما يعرض الشخص إلى زيادة الوزن، لافتة الى أن من أسباب الإصابة بالسكتة الدماغية وهشاشة العظام، الإسراف في تناول الملح.

وشددت وزارة الصحة والسكان، على أن الأطعمة التي تحتوي على ملح كثير، تعرض الأطفال إلى أمراض في المستقبل، لذلك لا بد من عدم اعتياد الأطفال على الملح بكثرة في الأطعمة.