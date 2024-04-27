5 عادات يومية تؤثر على الصحة وتسبب الوفاة.. «توقف عنها فورا»

هناك بعض العادات اليومية الخاطئة التي تؤثر على الصحة بشكل عام، وتؤدي إلى الشعور بالإجهاد الجسدي والنهجان، لذا ينصح بالتوقف فورًا عن ممارسة هذه العادات لعيش حياة صحية سليمة، مثل الامتناع عن الإفراط في تناول أطعمة دسمة جدًا.

وأوضح الدكتور هشام صلاح الدين أستاذ القلب بقصر العيني، في حديثه لـ«الوطن»، أن هناك بعض العادات اليومية الخاطئة التي تؤثر على أجهزة الجسم بشكل سلبي.

تناول كميات كبيرة من الطعام

تناول الطعام بكميات كبيرة من العادات الخاطئة التي قد تدمر القلب، خاصة في حال تناول طعام يحتوي على نسبة عالية الدسم، يؤثر على صحة الإنسان، ويجعل الشخص غير قادر على التنفس بشكل صحيح، لذا ينصح بتناول الطعام الصحي باستمرار.

زيادة الوزن

زيادة الوزن واحدة من المشكلات العصرية لأنها تؤدي إلى كوارث صحية كبيرة، لذا يجب اتباع نظام يؤدي إلى فقدان الوزن بشكل صحي وآمن، تحت إشراف الطبيب، بحسب «هشام».

التدخين

من أخطر العادات التي يجب الابتعاد عنها، لعيش حياة صحية دون أي مشكلات، وبشكل عام يعد التدخين ضارا على أجهزة الجسم خاصة القلب والرئتين، ولا يعتبر المدخن الشخص الوحيد الذي يتعرض للأضرار الصحية بسبب التدخين بل أيضًا الأشخاص الذين يجلسون في محيط التدخين والمدخنين.

عدم ممارسة الرياضة

الرياضة من العادات المفيدة جدًا لصحة الجسم، إلا أن عدم ممارسة الرياضة مثل المشي، قد يؤدي إلى مشكلات صحية عديدة، وفقًا لأستاذ القلب بقصر العيني.

صعود السلالم العالية جدًا

بشكل عام لا يؤثر صعود السلم على الصحة، إلا إذا كان الشخص مريض، ففي هذه الحالة يؤدي إلى الإجهاد وينصح باستخدام المصعد.