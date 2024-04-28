ملبورن سيتي يصعد للمركز السادس بعد فوزه على ويسترن بالدوري الأسترالي

فاز ملبورن سيتي على نظيره ويسترن يونايتد بهدف دون رد، على ملعب «آمي بارك»، في مباراة مؤجلة من الجولة 26 بالدوري الأسترالي لكرة القدم «أيه ليجا».

وسجل جايمي مكلارين لاعب ملبورن سيتي، هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول، من أسيست زميله جاكوليس، ليمنح ناديه 3 نقاط غالية في بطولة الدوري الأسترالي لكرة القدم «أيه ليجا»

ارتفاع رصيد ملبورن سيتي إلى 39 نقطة

وبهذه النتيجة، يحتل ملبورن سيتي المركز السادس في بطولة الدوري الأسترالي لكرة القدم برصيد 39 نقطة، فيما تجمد رصيد ويسترن يونايتيد عند النقطة بالمركز الـ11 بـ26 نقطة.