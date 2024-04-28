وزير الصحة: إنشاء مستشفيات افتراضية خلال السنوات المقبلة

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إن قاعدة البيانات الكبيرة والتكنولوجيا الحديثة في علوم الصحة يمكن أن تساعد من عمل خريطة صحية لمصر، لافتا إلى أنه خلال السنوات المقبلة سيكون هناك مستشفيات افتراضية، فليس بالضرورة أن يتردد المريض على المستشفى.

وأضاف في كلمته خلال الجولة التفقدية في مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية بطريق العين السخنة عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «بيانات المريض موجودة ومحفوظة، ويمكن التواصل مع المريض من خلال إنترنت الأشياء وقاعدة الذكاء الاصطناعي، وهذا ما يعرف بالتشخيص عن بُعد».

وتابع: «يمكن الوصول إلى تشخيص أدق كثيرا للمرضى من خلال خاصية الذكاء الاصطناعي، وكم فوائد والاستفادة التي تعود من تحليل البيانات الضخمة المحملة على مركز البيانات والحوسبة السحابية ضخمة للغاية، وسوف ينقل الخدمات الصحية في مصر نقلة متطورة جدا ويكون هناك مركزية، هذا بالإضافة إلى التقدم في الرعايات الحرجة والإسعاف وربطها بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة، لتأمين وجود سرير رعاية وحضانة في أسرع وقت وأقرب مستشفى، منظومة التأمين الصحي كلها ذكية، واستطعنا تطبيق ذلك على أول مستشفى وهي مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة».

وواصل: «تكلفة المشروعات سالفة الذكر حتى الآن بلغت 30 مليار جنيه».