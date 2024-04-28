تحرك برلماني لمواجهة «الدارك ويب» ومناقشة مخاطره على النشء

أكّد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أنَّ اللجنة ستعقد جلسة استماع خلال الأيام المقبلة مع الجهات المعنية بوزارة الاتصالات والخبراء المتخصصين في أمن الشبكات والمعلومات للوقوف على مخاطر مواقع الإنترنت المعروفة بـ«الدارك ويب» وتأثيرها على أمن وسلامة المجتمع.

مخاطر الدارك ويب

وقال رئيس لجنة الاتصالات لـ«الوطن» إنَّ مجلس النواب كان حريصًا على إصدار عددًا من التشريعات الحاكمة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومن أبرزها قانون حماية البيانات الشخصية، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذي يهدف إلى تحقيق الردع العام والخاص في مواجهة الجرائم الإلكترونية، لافتًا إلى أنَّ مجال الواقع الافتراضي يضعنا دائمًا في تحدى ويتطلب المتابعة الدائمة لكل المستجدات.

وأشار إلى أنَّ الدارك ويب عبارة عن مواقع مشفرة ومخفية ويتم الوصول لها من خلال شبكة الإنترنت المظلمة ويستخدم في القرصنة الإلكترونية والأعمال غير الأخلاقية عبر شبكات الإنترنت وكذلك في سرقة البيانات.

لجنة الاتصالات في مجلس النواب

وتابع: «سنقعد اجتماعا مع المختصين لكشف مخاطر استخدام الشبكة المظلمة الدارك ويب، وعدد الزائرين لها وكيفية التعامل مع مخاطر هذه الشبكة».

واستطرد رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب: سيعقب ذلك جلسة استماع إصدار بيان هام للتوعية المجتمعية بمخاطر استخدام شبكة الدارك ويب ومخاطره على النشء، مشددًا على ضرورة استمرار متابعة الآباء لأبنائهم وتحديد وقت زمني لاستخدام التليفون المحمول، واستخدام خاصية حجم المواقع غير الأخلاقية للحفاظ على مستقبل هذا الجيل.