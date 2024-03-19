مسلسل عتبات البهجة الحلقة 9.. الدارك ويب أزمة أمام حفيد يحيى الفخراني

تناولت الحلقة 8 من مسلسل عتبات البهجة، عددا من القضايا المهمة، وبدأت الحلقة بحوار دار بين «عمر» خالد شباط حفيد يحيى الفخراني و«فريد» عن التجارة وأنه وافق على العمل معه بمواقع الديب ويب، ومن المتوقع أن يدخل حفيد «بهجت» في أزمة بمسلسل عتبات البهجة الحلقة 9، والتي تعرض اليوم على شاشة «دي أم سي».

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 9

وأكد له عمر أنه لن يعرض أي منتج يسبب له أي أزمة، ورد عليه «فريد» بأن هذا الموقع مليء بالمنتجات الضارة، ويقنعه فريد بأنه سيرسل له الدفعة الأولى من الأموال باستخدام العملات الرقمية «بيتكوين»، ليرد بأن البيتكوين وغيرها من العملات الرقمية، ممنوع استخدامها في مصر.

وفي سياق آخر من المسلسل، خرجت جميلة حفيدة الفنان يحيى الفخراني مع أحد أصدقائها والذي يطلب منها أن تناول معه ما يتناوله، موضحا أنه ليس مخدرا، وبعدها تلح عليه للعودة إلى البيت قبل أن يعود الفنان يحيى الفخراني وتدخل في مشكلة جديدة.

مسلسل عتبات البهجة

الجدير بالذكر أن مسلسل عتبات البهجة يعرض الساعة 6:15 مساء، عبر شاشة قنوات DMC، وأيضًا منصة Watch it ويعاد مرتين.