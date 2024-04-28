قبل إعلان جائزة البوكر اليوم.. كاتبان فلسطينيان ضمن القائمة القصيرة

تعلن جائزة البوكر 2024 خلال ساعات قليلة، وذلك في دورتها الـ17، إذ يتنافس على الجائزة في دورتها الحالية 6 روايات تمثل 5 بلدان عربية هي: «مصر، وفلسطين، والسعودية والمغرب وسوريا».

كاتبان فلسطينيان في قائمة جائزة البوكر 2024

واللافت للنظر في هذه الدورة من جائزة البوكر 2024، وجود كاتبين فلسطينيين في القائمة القصيرة أحدهما أسير في معتقل العدو الإسرائيلي، وضمن منافسات البوكر 2024 الكاتب الفلسطيني باسم خندقجي بروايته «قناع بلون السماء» ودرس الصحافة والإعلام في جامعة النجاح الوطنية في نابلس، وكتب العديد من الأعمال حتى اعتقاله في 2004 حيث كان يبلغ من العمر 21 عاماً.

الكاتب الفلسطيني باسم خندقجي

وأكمل خندقجي تعليمه الجامعي من داخل السجن عن طريق الانتساب بجامعة القدس، إذ كانت رسالته عن الدراسات الإسرائيلية في العلوم السياسية، وأيضاً أكمل كتاباته داخل السجون، وكتب العديد من المقالات الأدبية والسياسية وعن المرأة الفلسطينية التي ناضلت وضحت في سبيل قضيتها، وعن حركة الأسرى داخل السجون الإسرائيلية وكتب أيضاً العديد من الدواوين الشعرية والروايات، منها: ديوان طقوس المرة الأولى 2010؛ مرورا برواية «خسوف بدر الدين» 2019؛ رواية أنفاس امرأة مخذولة 2020؛ ورواية قناع بلون السماء 2023.

الكاتب الفلسطيني أسامة العيسة

كما تضم القائمة أيضا الكاتب الفلسطيني أسامة العيسة والمرشح لجائزة البوكر 2024 بروايته «سماء القدس السابعة»، ويتحدث العيسة في الحوار عن أثر الاحتلال الإسرائيلي عليه في حوار له منشور على موقع جائزة البوكر قائلا: «أنا في منزلي لم أغادر مدينة بيت لحم، منذ السابع من أكتوبر الماضي، بسبب الإغلاقات، والحواجز، وما يتعرض له الناس عليها».

وتابع: لم أتوقع إدراج روايتي في القائمة القصيرة، مع ازدحام أسماء أدبية كبيرة وازنة في القائمة الطويلة، وكذلك نخبة من روايات تظهر المدى التقني ودهشة المواضيع، الذي وصلت إليه الرواية العربية الحديثة، وقد سعدت أكثر بإدراج رواية باسم خندقجي، وهو شخص غال علي.