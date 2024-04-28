تفاصيل فتح باب التقديم لتراخيص الشماسي والإشغالات بشواطئ مرسى مطروح

أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، بدء فتح باب التقديم لتراخيص الشواطئ للشماسي والإشغالات في الموسم الصيفي السياحي 2024، ابتداء من الأربعاء المقبل، من خلال التقدم بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين في مجلس المدينة.

الشروط والمستندات المطلوبة

وقال رئيس مدينة مرسى مطروح، اليوم، إن المستندات المطلوبة للتقدم لتراخيص الشماسي بشأن صيف 2024 هي تقديم ايصالات السداد كامل الثمن للتراخيص للصيف الماضي عام 2023، وملف كرتون، وصورة بطاقة الرقم القومي، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون المتقدم من أبناء مطروح، وألا يقل السن عن 18 سنة، وألا يزيد عن 60 سنة، كما يجب التقدم بطلب يوضح به نوع الإشغال.

شماس الشواطئ مصدر دخل لأهالي مطروح

وأضاف رئيس مدينة مرسى مطروح، أن الصفحة الرسمية لمركز ومدينة مرسى مطروح نشرت الإعلان عن تقديم تراخيص الشماسي والإشغالات والمستندات المطلوبة لتقديمها بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالمجلس، اعتبارا من 1 مايو الجاري لجميع الشباب الراغبين بالعمل والاستفادة من موسم الصيف 2024 كأحد أهم مصادر الدخل لأهالي مطروح.