أولسان يفوز على جيجو يونايتد ويصعد للمركز الثالث بالدوري الكوري الجنوبي

فاز أولسان على نظيره جيجو يونايتد بنتيجة 3-1، اليوم، على ملعب «أولسان مونسو»، بالجولة التاسعة من بطولة الدوري الكوري الجنوبي لكرة القدم «كيه 1».

وأحرز أهداف أولسان كل من كلفن لي دونج جيونج، وأم وون سانج في الدقائق 57 و63 و80 على التوالي، فيما سجل هدف جيجو يونايتد الوحيد اللاعب كيم تاي هوان في الدقيقة 56.

ارتفاع رصيد أولسان إلى 17 نقطة بالمركز الثالث

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد أولسان إلى نقاط بالمركز الثالث بـ17 نقطة، فيما تجمد جيجو يونايتد عند 10 نقاط بالترتيب الثامن في بطولة الدوري الكوري الجنوبي لكرة القدم «كيه 1».

وفي الجولة العاشرة من بطولة الدوري الكوري الجنوبي لكرة القدم «كيه 1»، يحل أولسان، ضيفا على نظيره دايجو بملعب «دي جي بي دايجو بنك بارك»، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم الأربعاء المقبل بتوقيت القاهرة، وفي نفس التوقيت يلتقي جيجو يونايتد بجوانججو على ملعب «كأس العالم جيجو».