لماذا غير الفنان الراحل نور الشريف اسمه في وثيقة الزواج؟.. سر بذكرى ميلاده

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل نور الشريف، الذي ترك بصمة مميزة في عالم الفن المصري والعربي، وامتلك قلوب الجماهير من خلال تقديمه أعمالًا إبداعية في الدراما والسينما لمسّت حياة الكثير من معجبيه من أشهرها مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي»، وفيلمي «العار» و«سواق الأتوبيس».

اسم نور الشريف الحقيقي

وفي لقاء تليفزيوني نادر للفنان الراحل نور الشريف، أوضح أنه عاش طوال حياته لا يعرف اسم له سوى نور، وهو الاسم الذي أسماه له جده، ليتفاجأ مع دخوله المدرسة بمناداة مدرس اللغة العربية له باسم محمد جابر محمد: «مردش عليه وقولتله لأ أنا اسمي نور».

وعندما عاد لمنزله سأل عمته عن سبب نداء المدرس له باسم محمد جابر، لتقول له أن اسم نور هو اسم الدلع الذي أطلقه جده عليه في المنزل أما الاسم الحقيقي المُسجل في شهادة الميلاد هو محمد جابر.

وخلال تمثيل الراحل نور الشريف في مسرحية روميو وجوليت وهو طالب في المعهد العالي للفنون المسرحية، طلب منه القائمين على المسرحية تغيير اسمه حتى يصبح اسمًا فنيًا يليق بروميو فأخبرهم أن اسمه نور في المنزل، وتابع خلال لقائه: «طلبوا مني اسم تاني يتحط بعد نور، ولما سألت أختي عواطف قالتلي سمي نفسك نور الشريف لأنها كان بتحب الفنان عمر الشريف جدا».

سر تغيير اسم نور الشريف في الأوراق الرسمية

وعن سر تغيير اسمه من محمد جابر إلى نور الشريف في الأوراق الرسمية، قالت الفنانة بوسي، في تصريح تليفزيوني لها، إنه بعد زواجهما وانتظارهما لمولودهما الأول طلبت من زوجها الفنان الراحل تغيير اسمه في الأوراق الرسمية حتى يحمل المولد اسم نور الشريف لأن محمد جابر شخص لا يعلم الناس عنه شيئًا وبالفعل استجاب لها وقام بتغيير اسمه في شهادة ميلاده وقسيمة زواجهما ليُدون المولود بالاسم الجديد.