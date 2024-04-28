في ذكرى ميلاد نور الشريف.. من الفنان الذي اختاره مثلا أعلى له؟

قبل نهاية الستينيات من القرن الماضي بدأ الشاب نور الشريف مشواره الفني من خلال شاشة السينما، ليخطف الأنظار سريعًا ويصبح واحدًا من نجوم الفن وأحد فرسانه البارزين، ومع رحيله عام 2015 ترك وراءه إرثًا فنيًا يتجاوز الـ200 عمل، بخلاف 7 أفلام تم اختيارها ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية عام 1996 «الكرنك، زوجتي والكلب، أبناء الصمت، أهل القمة، حدوتة مصرية، سواق الأتوبيس، العار».

وفي لقاء تليفزيوني نادر سابق، تحدث الفنان نور الشريف والذي يمر ذكرى ميلاده اليوم، عن مثله الأعلى في عالم الفن، وأشار إلى أنه الفنان القدير فريد شوقي، معتبرًا إياه أنه أصبح رمزًا ولا يحتاج إلى ألقاب تسبقه.

ذكرى ميلاد نور الشريف

واستند نور الشريف في رؤيته إلى أن فريد شوقي نجح في الحفاظ على الاستمرارية والعمل دون الاعتداد بالزمن «في ممثلين لعمر محدد فقط ويكون نجاحه مقتصرًا على مدة بعينها، وعندما يتقدم به السن ينهار ولا يستطيع الاستمرار، ولكن الفنان الحقيقي يكون لكل العصور والأزمان والأعمار».

أفلام تساهم في تغيير المجتمع

واستطرد بالإشارة إلى أن فريد شوقي في قمة نجاحه، كان المنتجين يريدون حصره في دور ما لعدة سنوات حتى يتم استهلاكه، لولا أنه فنان حقيقي واستطاع بأمواله الدخول في مجال الإنتاج وأن يقدم نفسه للجمهور بصورة جديدة لم يكن يستمر نجمًا طيلة هذه السنوات، ويصبح مثلًا لكل الأجيال في مسألة الالتزام وحبه للفم وتقديم أفلام ساهمت في تغيير قوانين بالمجتمع مثل جعلوني مجرما وكلمة شرف.