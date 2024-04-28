في ذكرى ميلاد نور الشريف.. سر وجود مسرح عرائس من الخشب داخل منزله (فيديو)

يحل اليوم ذكرى ميلاد الراحل نور الشريف الذي قدم لنا على مدار 49 عامًا ما يقرب من 244 عملًا يتنوع بين الدراما والسينما وكان من أشهرها مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي»، الذي عُرض على شاشة التليفزيون المصري عام 1996، وفيلم «العار» عام 1982، وآخر أعماله كان فيلم «بتوقيت القاهرة» عام 2015 قبل وفاتة إلى جانب الفنان سمير صبري وميرفت أمين وغيرهم وقدم من خلاله شخصية يحيى شكري مراد.

الفنان نور الشريف علاقة صداقة قوية بالراحل صلاح السعدني الذي رحل عن عالمنا منذ أيام قليلة وذلك العلاقة أستمرت لأكثر من 20 عاماً حتى وفاة كلاً منهما.

مسرح خشبي بمنزل نور الشريف

وتحدث الفنان نور الشريف في لقاء تليفزيوني نادر عن المسرح الخشبي الصغير الذي يضعه في مكتب المنزل قائلًا: «أحد المخرجين الإنجليز كان يقدم عرضًا مسرحيًا، لكنه شعر بالممل من الممثلين وأدائهم، فقرر صنع مسرح مكون من العرائس الخشبية، وصنع ممثلين بأحجام مختلفة من الخشب للتغير والتجديد، ومن هنا جاءت الفكرة أن أُقيم مسرحًا صغيرًا في منزلي، وقدمت المجسم الذي رسمته إلى عمي ليعمل على تنفيذه».

أهمية علاقة المخرج بالممثل

واستكمل: «توليت الإخراج النظري وصُنع أشخاصًا من الخشب على المسرح الصغير، مما جعلني أشعر بأهمية فن الإخراج للممثل، كما علمت أن علاقة الممثل بالمخرج شيء خطير، لأن المخرج إذا لم يستطع توصيل وإقناع الممثل بالأداء الذي يقدمه سوف تصبح النتيجة الفنية رديئة».

وتابع: «يعتمد التمثيل على الموهبة بنسبة 70% والـ30% المتبقة تعتمد على العلم، ودراسة العلم التي توجد لدى الممثلين تجعل العلاقة بين المخرج والممثل أكثر قرباً وأكثر إبداعاً، لذا تجرية مسرح العرائس جعلتني أستفيد كثيرًا».