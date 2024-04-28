فرق 60 دقيقة عن المواصلات.. توقيت رحلة المترو من عدلي منصور لجامعة القاهرة 

أيام قليلة تفصلنا عن تشغيل 5 محطات مترو جديدة بالخط الثالث للمترو المعروف بالخط الأخضر، أحد وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة، تشتمل المحطات محطة مترو بولاق الدكرور ومحطة مترو جامعة القاهرة والتوفيقية وجامعة الدول العربية ووادي النيل.

نقل مليوني راكب يومياً

قررت الهيئة القومية للأنفاق، تشغيل هذه المحطات تجريبياً دون ركاب، تمهيداً للتشغيل التجريبي بالركاب، وذلك للكشف عن مدى جاهزيتها لتشغيلها أمام الجهور لتقديم أفضل الخدمات للركاب، إذ يستهدف التشغيل التجريبي معرفة مدى تكامل جميع أنظمة المترو مع بعضها البعض.

بمجرد تشغيل الـ5 محطات الجديدة، يتمكن الخط الثالث للمترو من نقل 2 مليون راكب يومياً، بداية من محطة عدلي منصور وصولاً إلى محطة روض الفرج، ومن محطة عدلي منصور وصولاً إلى محطة جامعة القاهرة، وبالتالي يربط الخط القاهرة الكبرى ببعضها البعض.

وفق تقرير للهيئة القومية للأنفاق، فإنه بمجرد تشغيل المحطات الجديدة أمام جمهور الركاب، يستغرق زمن الرحلة من محطة عدلي منصور إلى محطة جامعة القاهرة 60 دقيقة، مقابل 120 دقيقة لوسائل النقل الأخرى، وبالتالي فإن المحطات الجديدة والخط يوفر الوقت والجهد للمواطنين.

توقيت الرحلة بالمترو

27 محطة يمر بها القطار أثناء رحلته من عدلي منصور وصولاً إلى جامعة القاهرة، في وقت 60 دقيقة، فيمر بعد خروجه من عدلي منصور بمحطة الهايكتسب وعمر بن الخطاب وقباء وهشام بركات والنزهة ونادي الشمس، وألف مسكن وهليوبوليس وهارون والأهرام وكلية البنات والاستاد وأرض المعارض والعباسية وعبده باشا والجيش وباب الشعرية.

يصل القطار أثناء سيره بمحطتي العتبة وجمال عبدالناصر التبادلية، ثم يسر في الاتجاه إلى جامعة القاهرة، ويمر بمحطة ماسبيرو وصفاء حجازي والكيت كات والتوفيقية ووادي النيل وجامعة الدول وبولاق الدكرور إلى أن يصل الجامعة.