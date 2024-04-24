تعديل جديد من المترو بشأن مواعيد تشغيل الخط الثالث

أعلنت شركة «آر اية تي بي ديف للنقل كايرو» الشركة المسئولة عن تشغيل وإدارة الخط الأخضر الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف (LRT) المعروف بقطار العاصمة الإدارية، تعديلاً جديداً بشأن مواعيد عمل محطات الخط الأخضر.

مواعيد تشغيل الخط الثالث للمترو

وأكّدت الشركة في بيان جديد لها، أنَّ محطات مترو الخط الثالث تعمل بداية من الساعة 5:00 صباحاً حتى 12:00 منتصف الليل بدءا من يوم الجمعة الموافق 26 أبريل، وفق توجيهات من وزارة النقل وتحت إشراف الهيئة القومية للأنفاق.

وسبق وأعلنت الشركة عن زيادة ساعة إضافية لساعات تشغيل المترو بعد انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك لتبدأ من الساعة 6:00 صباحًا حتى الساعة 11:30 مساءً.