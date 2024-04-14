هل يعمل المترو 24 ساعة؟.. «القومية للأنفاق» تعلن المواعيد

أجابت الهيئة القومية للأنفاق، على التساؤل الخاص بـ «هل يعمل المترو 24 ساعة؟»، موضحة أن مواعيد التشغيل الجديدة يجري تطبيقها اعتباراً من غد الاثنين الموافق 15 من شهر أبريل الجاري، تزامناً مع انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، حسب الجدول الخاص بها والذي حدده مجلس الوزراء.

صيانة مستمرة للمترو

يعمل المترو وفق عدد ساعات مُعينة تبدأ من الساعة الخامسة والربع صباحاً وحتى الساعة الثانية عشر في منتصف الليل، لتتوقف بعدها عملية التشغيل لتبدأ بعدها مباشرة عمليات الصيانة والنظافة لكل من عربات القطارات والمحطات.

خصصت الهيئة أكثر من مغسلة لغسيل القطارات بالخط الأول من الخارج وأيضاً زجاج الكبائن بشكل دوري بالمرج وحلوان وورشة كوتسيكا الجديدة، بجانب ورشة شبرا الخيمة للخط الثاني للمترو لإتمام أعمال الصيانة لأسطول القطارات «جميع أنواع الصيانات الدورية وعمرات».

تخضع قطارات المترو لأعمال صيانة متنوعة، كأعمال الصيانة الدورية والوقائية كل 3 أيام بعدد 256 قطارا شهرياً، و3 شهور بعدد 13 قطار شهرياً، بجانب العمرة الجسيمة والتي تتم لقطار واحد كل شهر تقريباً من قطارات الخط الثاني.

مواعيد تشغيل المترو

- يبدأ التشغيل الساعة 5:15 صباحًا.

- آخر قطار للخط الأول الساعة 11:30 مساءً.

- آخر قطار للخط الثاني الساعة 11:40 مساءً.

- أول قطار من عدلي منصور في تمام الساعة 6:15 صباحًا.

- أول قطار من روض الفرج الساعة 6:15 صباحًا.

- آخر قطار من عدلي منصور في تمام الساعة 22:32 مساءً.

- آخر قطار من محطة روض الفرج في تمام الساعة 23:00 مساءً.