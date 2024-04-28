صوامع الشرقية تستقبل 221 ألفًا و468 طن قمح منذ بداية موسم التوريد

قالت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية، أن إجمالي ما تم توريد من القمح إلى صوامع ومواقع التخزين في المحافظة، بلغ نحو 221 ألفًا و468 طنًا.

وأضافت وكيلة وزارة التموين بالشرقية، في بيان، اليوم الأحد، أنه يحظر على أصحاب مصانع الأعلاف والمسئولين عن إدارتها، استخدام القمح المحلي سواء كان بمفرده ومختلطا بالتبن أو الحبوب أو أية مواد أخرى في مكونات الأعلاف بكافة أنواعه أو حيازته بقصد الاستخدام.

التزام المزارعين بتوريد القمح للصوامع

وفي سياق متصل، أوضح المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، أن ما تم حصاده من محصول القمح بلغ نحو 162 ألفًا و623 فدانًا حتى الآن، علمًا أن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بلغت 394 ألفًا و146 فدانًا.

ولفت إلى ضرورة التزام المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعًا لحدوث فاقد، موكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.