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صوامع وشون القليوبية تستقبل 25 ألفا و565 طن قمح منذ بدء موسم التوريد

كتب:

حسن صالح
10:17 ص | الأحد 28 أبريل 2024
توريد القمح في القليوبية

توريد القمح في القليوبية

أعلنت محافظة القليوبية انتظام اعمال موسم توريد القمح لصوامع وشون المحافظة، حيث استقبلت المواقع الخاصة بالتوريد 25 ألف و565 طن قمح منذ بدء موسم «بشائر الخير» في 12 صومعة وشونة علي مستوى المحافظة، مجهزة لاستقبال محصول 40 ألف فدان تم زراعتها بالمحصول على مستوى المحافظة، إضافة إلى محاصيل عدد من المحافظات المجاورة منذ بداية الموسم حتى اليوم. 

خريطة مواقع توريد القمح بالقليوبية 

وأوضح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه تلقى تقريرا بانتظام أعمال التوريد في صوامع وشون المحافظة المختلفة، مشيرا إلى أن المحافظة خصصت 12 موقعا لموسم توريد القمح، هي صوامع مسطرد وصومعة الهدي وبنكري الهدي وشونة الهدي ومركز تجميع مطحن بنها، وصومعة عرب العليقات وصوامع بنها وصوامع شبرا وهنجر شيلنجة وهنجر شبين القناطر هنجر كفرشكر وشونة كفر سعد، بإجمالي 25 ألفا و565 طنا منذ بداية التوريد.

إجراءات قانونية ضد المخالفين 

وشدد محافظ القليوبية على تذليل أي تحديات أو معوقات خلال موسم التوريد، إضافة إلى استمرار منع تداول الأقماح خارج الإطار الرسمي لعملية التوريد بالشون والصوامع المخصصة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات في عملية التوريد.

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