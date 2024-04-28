تحرير 34 محضر إشغال خلال حملة مكبرة في البحيرة

نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة، حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بضرورة تكثيف الحملات المرورية اليومية لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية على حرم الطريق؛ لتيسير الحركة المرورية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملات مكبرة لإزالة الاشغالات في البحيرة

وأسفرت حملات إزالة الإشغالات عن رفع 735 حالة إشغال طريق مخالف ومتنوع ما بين ثابت ومتحرك عبارة عن 383 حالة إشغال بدمنهور، و147 حالة بأبو حمص، بالإضافة لتحرير 34 محضر إشغال و رفع 182حالة اشغال بإيتاى البارود و 23 حالة برشيد.

كما شهدت مدينة شبراخيت تنفيذ حملة إزالة اشغالات أسفرت عن تحرير 6 محاضر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف منها.

وشددت نائب محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة المستمرة وتكثيف تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لمنع عودة الإشغالات، التي تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.