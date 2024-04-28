«على هذه الأرض ما يستحق الحياة».. مسيحيو غزة يحتفلون بأحد السعف (صور)

في ساحة كنيسة القديس برفيريوس للروم الأرثوذكس، بحي الزيتون، وسط مدينة غزة، والتي شهدت مجزرة راح ضحيتها عشرات الشهداء، أواخر شهر أكتوبر الماضي، يجلس الكبار والأطفال فوق كراسي بلاستيكية، بينما تتناثر أغصان الزيتون وجريد النخل على الطاولات أمامهم، في الوقت الذي يبدأ فيه الحاضرون بتشكيل السعف على هيئة تيجان وصلبان، غير مهتمين بصوت طائرات الاستطلاع ودوي القصف، الذي لا يزال مستمرا على قطاع غزة، منذ نحو سبعة أشهر.

طقوس الاحتفال بأحد السعف تحت القصف

«على هذه الأرض ما يستحق الحياة»، كان ذلك هو الدافع الرئيسي لمسيحيي غزة لإقامة طقوس أحد السعف، احتفالا بدخول المسيح مدينة أورشليم، ورغم الألم والمصاب الذي يعيشه سكان القطاع، إلاّ أنّ الأهالي تتقن فن انتزاع الأمل من رحم المعاناة.

يقول ماجد بطرس، 50 عاما، لـ«الوطن» إنه نزح من منزله في شمال غزة بعد تدميره، واستقر في الكنيسة بعد أسبوع من العدوان: «شهدت قصف الكنيسة في أول الحرب، واستشهد من عائلتي أطفال ونساء كانوا أشلاء، ورغم كل الوجع الذي لا زال يسكن داخلنا ويعتصر قلوبنا، إلاّ أننا لن نستسلم أو نترك أرضنا وكلنا ثقة إننا سندخل القدس، كما دخلها السيد المسيح ونحن منتصرين».

حرب إبادة وجدران مهدمة

وفي احتفال استثنائي، جلس الحاضرون على أنقاض البوابة الرئيسية، وذلك بعد تهدم أجزاء واسعة من الكنيسة التاريخية والتي تعد ثالث أقدم كنيسة في العالم، نتيجة الغارات الإسرائيلية التي باغتت النازحين الذين احتموا بها ومزقتهم، واصطبغت جدرانها بدمائهم التي لا تزال موجودة حتى اللحظة، لتكون شاهدة على أقسى حرب إبادة جماعية تعرض لها الفلسطينيون في قطاع غزة والأراضي المحتلة.