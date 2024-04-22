أدعية بعد كل صلاة وردت عن النبي.. رب قني عذابك يوم تبعث عبادك

الدعاء بعد كل الصلاة من الأمور التي حث عليها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والالتزام بترديد ذلك الدعاء من تمام الاقتداء بما جاء به الرسول الكريم وهديه.

أفضل دعاء بعد دبر كل صلاة

وورد عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن البَرَاءِ بنِ عازبٍ رضيَ اللهُ عنه، قال: «كنَّا إذا صلَّيْنا خَلْفَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أحبَبْنا أنْ نكونَ عن يمينِه، يُقبِلُ علينا بوجهِه، قال: فسمِعْتُه يقولُ: ربِّ قِنِي عذاَبك يومَ تبعَثُ أو تجمَعُ عِبادَكَ».

صيغ واردة عن النبي

كما أنّ هناك صيغة أخرى للدعاء بعد الصلاة تقول: اللهمَّ أعِنِّي على ذِكرِكَ وشُكرِكَ وحُسْنِ عبادتِكَ، إذ ورد عن مُعاذِ بنِ جَبَلٍ رضيَ اللهُ عنه أنه قال إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أخَذَ بيدِه وقال: يا مُعاذُ، واللهِ إنِّي لَأُحِبُّك، واللهِ إنِّي لَأُحِبُّك، فقال: أُوصيكَ يا مُعاذُ؛ لا تَدَعَنَّ في دُبُرِ كلِّ صلاةٍ تقولُ: اللهمَّ أعِنِّي على ذِكرِكَ وشُكرِكَ وحُسْنِ عبادتِكَ، كما ورد عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضيَ اللهُ عنه أنه قال: «كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا سلَّمَ مِن الصَّلاةِ قال: اللهمَّ اغفِرْ لي ما قدَّمْتُ وما أخَّرْتُ، وما أسرَرْتُ وما أعلَنْتُ، وما أسرَفْتُ وما أنت أعلَمُ به منِّي، أنتَ المُقدِّمُ وأنتَ المُؤخِّرُ، لا إلهَ إلَّا أنتَ».

كما لفتت الدار إلى أن سعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ رضيَ اللهُ عنه، قال: «إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يتعوَّذُ دُبُرَ الصَّلاةِ قائلا: اللهمَّ إنِّي أعوُذ بك مِن الجُبْنِ، وأعوذُ بك مِن البُخلِ، وأعوذُ بك مِن أرذَلِ العُمُرِ، وأعوذُ بك مِن فِتنةِ الدُّنيا وعذاب القبر».