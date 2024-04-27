معنى كلمة ربض الجنة.. «أزهري» يوضح دلالتها في حديث النبي

تمر على مسامع المسلمين بعض الكلمات والمصطلحات التي وردت في الأحاديث النبوية الشريفة أو في القرآن الكريم، قد لا يعرفون معناها في بعض الأحيان، ويحتاجون إلى تفسير وتوضيح لها، وذلك ليلهم المعنى والمغزى من الأمر الإلهي أو التعاليم النبوية بشكل صحيح، ومن بين تلك الكلمات ربض الجنة.

معنى كلمة ربض الجنة

وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة ربض الجنة في حديث نبوي شريف، عن أبو أمامة الباهلي، قال: «أنا زعيمٌ ببيتِ في رَبَضِ الجنةِ لمَن تَرَكَ المِراءَ وإن كان مُحِقًّا، وببيتِ في وسطِ الجنةِ لمَن تركَ الكذبَ وإن كان مازحًا ، وببيتٍ في أعلى الجنةِ لمَن حَسُنَ خُلُقُه".

حديث الرسول عن رَبَضِ الجنَّةِ

وقال الشيخ عبدالحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق في الأزهر الشريف، في حديثه لـ«الوطن»، إن معنى كلمة في رَبَضِ الجنَّةِ، أي نواحِيها وأطرافِها، وتابع: «أنا زعيمٌ ببيتٍ في ربَضِ الجنَّةِ لمن تركَ المِراءَ وإنْ كان مُحقًّا، وفي هذا المعنى يقولُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم أنا زَعِيمٌ بمعنى ضامِنٌ وكفيلٌ، بِبَيتٍ أي قَصرٍ في رَبَضِ الجنَّةِ، أي نواحِيها وأطرافِها، لِمَنْ تَركَ المِراءَ، أي الجِدالَ، وإن كانَ مُحِقًّا، أي فِيما يقولُ؛ وهذا لما فيه من الحفاظ على النفوسِ وما يتسبب فيه المراء من خلاف وشق للصفوف».

بماذا وعد النبي من حسن خلقه؟

ووعد النبي من حسن خلقه ببيت في أعلى الجنة، وذلك للحديث النبوي الشريف، الذي نشرته صفحة دار الإفتاء المصرية، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث قال: «أنا زَعيمٌ ببَيتٍ في رَبَضِ الجَنَّةِ لِمَن تَرَكَ المِراءَ وإن كان مُحِقًّا، وببَيتٍ في وسَطِ الجَنَّةِ لمَن تَرَكَ الكَذِبَ وإن كان مازِحًا، وببَيتٍ في أعلى الجَنَّةِ لِمَن حَسُن خُلُقُه".

ولفتت دار الإفتاء إلى أنّ الله عز وجل قد ذَكَرَ مَحَبَّتَه لمَن يَتَخَلَّقُ بالأخلاقِ الحَسَنةِ، التي منها الصَّبرُ والإحسانُ والعَدلُ وغَيرُ ذلك، فقد قال اللهُ تعالى: «وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوَا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ» [البقرة: 195] .