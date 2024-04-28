فيلم «أسود ملون» لـ بيومي فؤاد يحقق المركز الرابع في شباك التذاكر

احتل فيلم «أسود ملون» بطولة بيومي فؤاد، المركز الرابع، بين الأفلام المعروضة في دور العرض، خلال موسم عيد الفطر.

قصة فيلم «أسود ملون»

وتأتي قصة أسود ملون في إطار رومانسي لايت، حول أزمات نفسية تجمع أبطال العمل، ويكون لقاؤهم داخل عيادة طبيب نفسي متخصص في العلاقات العاطفية، ويجسد دوره بيومي فؤاد.

أبطال فيلم «أسود ملون»

يشارك بيومي فؤاد في بطولة الفيلم، كل من رنا رئيس، ومنة عرفة، وأحمد فتحي، ومحمد كيلاني، وإبرام سمير، ومحمود حافظ، تأليف أحمد عبدالفتاح عثمان، إخراج حسن البلاسي، إنتاج أحمد سمير.