فيلم أسود ملون يتذيل قائمة الإيرادات.. 15 ألف جنيه في 24 ساعة

تذيل فيلم أسود ملون، قائمة إيرادات أفلام عيد الفطر 2024، وذلك على مدار 17 يوم عرض بالسينما، والتي يتصدرها فيلم شقو بإيرادات تتجاوز 56 مليون جنيه، وفيلم فاصل من اللحظات اللذيذة بنحو 42 مليون جنيه، وفيلم عالماشي بنحو 11 مليون جنيه.

وجاء إجمالي إيرادات فيلم أسود ملون خلال 17 يوما عرض بنحو 2 مليون و180 ألف جنيه فقط، وحقق أمس الجمعة في شباك التذاكر نحو 15 ألفا و822 جنيها، حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

قصة فيلم أسود ملون

وتأتي قصة أسود ملون في إطار رومانسي لايت، حول أزمات نفسية تجمع أبطال العمل، ويكون لقاؤهم داخل عيادة طبيب نفسي متخصص في العلاقات العاطفية ويقوم بدوره بيومي فؤاد.

أبطال وصناع الفيلم

ويشارك بيومي فؤاد في بطولة فيلم أسود ملون كل من رنا رئيس ومنة عرفة وأحمد فتحي ومحمد كيلاني وإبرام سمير ومحمود حافظ، تأليف أحمد عبدالفتاح عثمان، إخراج حسن البلاسي، إنتاج أحمد سمير.