بعد 14 يوما من العرض.. فيلم «أسود ملون» يحقق إيرادات 2.1 مليون جنيه

حقق فيلم «أسود ملون» بطولة الفنان بيومي فؤاد إيرادات إجمالية قدرها 2 مليون و153 ألفا و558 جنيهًا، وذلك بعد 14 يومًا من عرضه في السينما، حسب بيان الموزع السينمائي، محمود الدفراوي.

وفي قائمة ترتيب الإيرادات اليومية التي تضم 4 أفلام في موسم عيد الفطر، احتل الفيلم المركز الرابع في شباك التذاكر، والذي تصدره فيلم «شقو» بطولة عمرو يوسف، ومحمد ممدوح، والذي حقق أكثر من 52 مليون في أسبوعين عرض.

إيرادات فيلم «أسود ملون»

وحقق فيلم أسود ملون إيرادات تقدر بـ24 ألفا و693 جنيها، بطولة بيومي فؤاد، ومحمد كيلاني، وأحمد فتحي، ورنا رئيس، ومنة عرفة، وإبرام سمير، وإخراج حسين البلاسي.

قصة الفيلم

تدور قصة الفيلم في إطار رومانسي كوميدي من خلال طبيب نفسي يجسد دوره بيومي فؤاد، يلتقي في عيادته فتاة تعمل في مجال تصميم حفلات الزفاف تعاني من أزمة عاطفية، وشاب آخر يعاني من أزمة في حياته، وتحدث مفاجآت تقلب حياة الجميع رأسًا على عقب.