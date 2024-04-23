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دراما المتحدة

فيلم «أسود ملون» يحتل المركز الرابع في السينما.. حقق 24 ألف جنيه خلال يوم

كتب:

ضحى محمد
12:03 م | الثلاثاء 23 أبريل 2024
فيلم أسود ملون

فيلم أسود ملون

حقق فيلم «أسود ملون» إيرادات متوسطة في شباك تذاكر السينما، ليحتل المركز الرابع في قائمة الإيرادات اليومية، ولايزال يتنافس ضمن أفلام موسم عيد الفطر 2024.

وبحسب تصريحات الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، فإن فيلم أسود ملون جاء في المرتبة الرابعة بين الأفلام المنافسة وحقق أمس 24 ألف جنيه فقط، وهي تعتبر إيرادات منخفضة مقارنة بباقي الأفلام المنافسة بدور العرض .

أبطال فيلم أسود ملون

ويشارك في بطولة فيلم «أسود ملون» كل من بيومي فؤاد، ومحمد كيلاني، ورنا رئيس، ومنة عرفة، وأحمد فتحي، ومحمود حافظ، وإبرام سمير، ولأول مرة المطرب عصام صاصا، والعمل من تأليف أحمد عبدالفتاح عثمان، وإخراج حسن البلاسي.

قصة الفيلم

وتدور قصته في إطار رومانسي كوميدي، من خلال طبيب نفسي متخصص في العلاقات والأزمات العاطفية، يلتقي في عيادته فتاة تعمل في مجال تصميم حفلات الزفاف وتعاني من مشكلة كبيرة، وشابًا يخفي وراءه سرًا كبيرًا.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.