27 ألف جنيه إيرادات فيلم «أسود ملون» خلال 24 ساعة

حقق فيلم «أسود ملون» إيرادات في شباك تذاكر السينما، أمس السبت، قُدرت بنحو 27 ألفا و466 جنيها، ليحل في المركز الرابع في قائمة الإيرادات اليومية، ولم يستطع المنافسة مع أفلام موسم عيد الفطر 2024، وذلك بحسب تصريحات الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

فيما احتل المركز الأول فيلم «شقو» بطولة عمرو يوسف وأمينة خليل ودينا الشربيني ومحمد ممدوح، حيث حقق إيرادات أمس تقدر بـ مليون و280 ألفا و670 جنيها، وفي المركز الثاني حل فيلم «فاصل من اللحظات اللذيذة» بطولة هشام ماجد وهنا الزاهد، والذي حقق إيرادات السبت تقدر بـ مليون و126 ألف جنيه.

إجمالي إيرادات فيلم «أسود ملون»

ووصل إجمالي إيرادات فيلم «أسود ملون»، على مدار نحو 12 يوما عرض بالسينما، إلى نحو 2 مليون جنيه، وتدور قصته في إطار رومانسي كوميدي، من خلال طبيب نفسي متخصص في العلاقات والأزمات العاطفية، يلتقي في عيادته فتاة تعمل في مجال تصميم حفلات الزفاف وتعاني من مشكلة كبيرة، وشابًا يخفي وراءه سرًا كبيرًا.

أبطال «أسود ملون»

ويشارك في بطولة فيلم «أسود ملون» كل من بيومي فؤاد، ومحمد كيلاني، ورنا رئيس، ومنة عرفة، وأحمد فتحي، ومحمود حافظ، وإبرام سمير، ولأول مرة المطرب عصام صاصا، والعمل من تأليف أحمد عبدالفتاح عثمان، وإخراج حسن البلاسي.