سر مقولة «الحكمة في الصمت والسعادة في النوم».. ما علاقة زوجة سقراط؟

أقوال وحكم كثيرة تتردد على الآذان، دون معرفة السر وراءها، وتُعد من بينها «الحكمة في الصمت والسعادة في النوم» قالها الفيلسوف اليوناني «سقراط»، وذلك بسبب الحياة التي كان يعيشها في منزله ووسط زوجته وأولاده.. ما السر وراء تلك المقولة؟ وعلاقتها بأسرته.

معاناة الفيلسوف اليوناني سقراط

الفيلسوف اليوناني سقراط، يحظى بشهره كبيرة في مختلف الأجيال، وقد يظن الجميع أنه كان يعيش حياة جميلة تملؤها المتعة والرفاهية وذلك بسبب شهرته، لا يدركون كم المعاناة التي كان يعيشها وسط منزله وخاصة معاملة زوجته له، ولومه دائمًا أمام تلاميذه.

حياة زوجية مليئة بالصراخ والعصبية، عاش بها «سقراط»، وفق ما أوضحه حامد أبوالخير، أستاذ فلسفة وعلم اجتماع، مشيرًا إلى أن زوجة سقراط كان سليطة اللسان وقوية وجبارة جعلت زوجها يخرج من المنزل منذ طلوع الفجر وحتى مغيب الشمس، واستمر على هذا الحال أيام طويلة.

رد فعل سقراط على تصرفات زوجته

في أحد المجالس التي كان يتحدث فيها «سقراط» مع تلاميذه، جاءت زوجته بعاصفتها المعتادة وبدأت في سبه أمام الجميع، ومن ثم سكبت عليه دلو من الماء، فما كان منه سوى مسح وجهه وسط حالة من الدهشة من ارتكاب فعلتها، وفق «أبو الخير» خلال حديثه لـ«الوطن».

وقال سقراط عن زوجته سليطة اللسان: «أنا مدين لهذه المرأة لولاها ما تعلمت أن الحكمة في الصمت والسعادة في النوم»، وقال أيضًا: «ابتليت بمصائب ثلاث.. اللغة والفقر وزوجتي، الأولى تغلبت عليها بالاجتهاد ، والثانية فقد تغلبت عليها بالاقتصاد، وأما الثالثة فلم أستطع التغلب عليها».