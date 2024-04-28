افتتاح معرض ختام الأنشطة الطلابية في إدكو بالبحيرة

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أهمية دور الأنشطة التربوية والتعليمية لدورها الفعال في ترسيخ القيم السلوكية الإيجابية وغرس القيم التربوية وتنمية روح الإبداع والتميز.

افتتاح معرض الأنشطة الطلابية في إدكو

جاء ذلك خلال افتتاح وكيل الوزارة للمعرض السنوي لختام الأنشطة لإدارة مركز إدكو التعليمية، وفي مستهل جولة لافتتاح معرض إدكو ورشيد، وتفقد أروقة المعرض وجميع الأجنحة الخاصة به.

وتضمنت أقسام المعرض أعمال «التربية الفنية - التربية الاجتماعية - رياض الأطفال - الصفوف الأولى - الاقتصاد المنزلي - المجال الصناعي - المجال الزراعي - المكتبات - الوحدة المنتجة - الصحافة والإعلام - المسرح - التربية الرياضية - التربية الموسيقية - الموهوبين».

دور الأنشطة في دعم العملية التعليمية

وأشاد وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة البحيرة بالجهد المبذول من جميع الموجهين والمعلمين، مؤكدا الدور الكبير والهادف للأنشطة في دعم العملية التعليمية.

جودة المعروضات والأعمال المشاركة في المعرض

وأثنى «الديب» على جودة المعروضات وجميع الأعمال المشاركة بالمعرض والتي عكست مستوى التدريب والمهارة الكبيرة لدى الطلاب والمجهود الكبير من المعلمين والأخصائيين لصقل تلك المواهب وتنميتها وتنويع وزيادة القدرات الإبداعية لديهم.

وأشاد بتميز وتنوع وجودة المعروضات، ووجه بزيادة الوسائل التعليمية المطروحة بالمعرض وتوزيعها بمختلف المدارس، خاصة بالمناطق النائية لتوفير وسائل إيضاحية وتعليمية قادرة على تزويد الطلاب بكافة المعلومات اللازمة.