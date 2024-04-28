تأجيل أنشطة محمد عبده الفنية إلى أجل غير مسمى.. اعرف السبب

يحتاج الفنان محمد عبده المزيد من الوقت حتى يتخطى الأزمة الصحية التي مر بها خلال الفترة الماضية، حيث مازال في فترة النقاهة ويحتاج إلى الراحة وسط عائلته التي يتواجد برفقتها في الوقت الحالي، لذا قرر تأجيل جميع حفلاته وأنشطته الفنية إلى أجل غير مسمى حتى يسترد عافيته، وذلك وفقا لما كشفته الشركة التي تتولى إدارة حفلاته وأنشطته الفنية.

محمد عبده يوجه رسالة إلى جمهوره

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن قرار تعليق أنشطة الفنان محمد عبده يأتي وتقديرا لسلامته، موضحة أنه خلال تلك الفترة سيعمل على تنفيذ أعمال فنية جديدة وهو الأمر الذي يحتاج إلى تركيز ومجهود أكبر من جانبه، «تم تأجيل جميع النشاطات التي كانت مقررة وعدم الارتباط باي نشاطات جديدة قادمة حتى إشعار آخر سيتم الإعلان عنها تباعًا، وبهذه الفترة سيتفرغ إلى أعماله الخاصة وسيضاعف تواجده بالاستديوهات لتنفيذ أغاني جديدة بحاجة الى تركيز ومجهود كبير لإرضاء جمهوره بها عند إصدارها ومنها ستكون فترة راحة ونقاهة وتواجد مع عائلته وأهله واعطائهم وقت أكثر».

وتضمن البيان رسالة من الفنان محمد عبده إلى جمهوره، جاء فيها: «الفنان محمد عبده يطمئن جمهوره ويعدهم بأنه سيلقاهم قريبًا، ولن يتأخر عنهم أبدًا لأنهم كانوا وسيظلون النفس الذي يتنفسه وحب عمره».

تفاصيل الأزمة الصحية للفنان محمد عبده

وتعرض الفنان محمد عبده إلى أزمة صحية مفاجأة تسببت في إلغاء حفل غنائي في البحرين الذي كان من المقرر إقامته في 19 أبريل الجاري، وطمأن بعدها الشاعر السعودي صالح الشادي جمهور الفنان الكبير على حالته الصحية، مؤكدا أنها تحسنت بشكل كبير، قائلا إنه تعرض لوعكة نتيجة تغير الطقس بعد عودته من أداء مناسك العمرة.