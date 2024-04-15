الفنان محمد عبده يتعرض لوعكة صحية

أعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنان محمد عبده إلغاء الحفل المقرر إقامته في البحرين، وذلك من خلال بيان رسمي عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير انستجرام؛ بسبب تعرضه لأزمة صحية.

محمد عبده يتعرض لوعكة صحية

وقالت الشركة في بيانها: «نحيطكم علما بأنه تم إلغاء حفل الفنانين محمد عبده وخالد الشيخ المفترض إقامته يوم الجمعة 19 أبريل وذلك لظروف الفنان محمد عبده الصحية، سائلين الله عز وجل أن يمن عليه بالشفاء العاجل».

وتابع البيان: «يتمكن حاملو التذاكر من استرجاع المبلغ كاملا أو استخدامه كرصيد لشراء تذاكر حفلات مسرح الدانة القادمة حتى تاريخ 31 ديسمبر 2024».