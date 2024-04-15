رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

الفنان محمد عبده يتعرض لوعكة صحية

كتب:

بسمة شطا
07:28 م | الإثنين 15 أبريل 2024
محمد عبده

محمد عبده

أعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنان محمد عبده إلغاء الحفل المقرر إقامته في البحرين، وذلك من خلال بيان رسمي عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير انستجرام؛ بسبب تعرضه لأزمة صحية.

محمد عبده يتعرض لوعكة صحية 

وقالت الشركة في بيانها: «نحيطكم علما بأنه تم إلغاء حفل الفنانين محمد عبده وخالد الشيخ المفترض إقامته يوم الجمعة 19 أبريل وذلك لظروف الفنان محمد عبده الصحية، سائلين الله عز وجل أن يمن عليه بالشفاء العاجل».

وتابع البيان: «يتمكن حاملو التذاكر من استرجاع المبلغ كاملا أو استخدامه كرصيد لشراء تذاكر حفلات مسرح الدانة القادمة حتى تاريخ 31 ديسمبر 2024».

اقرأ المزيد:

الكاتب عبده مباشر لـ«الشاهد»: محمد علي رفع علم مصر عاليًا بسبب قوة جيشه

محمد عبده: حصار العدو الإسرائيلي لقطاع غزة غير إنساني.. ومعبر رفح مفتوح دائما

«أبو عاصي»: تفسير الإمام محمد عبده للقرآن كان مرفوضا في عصره

محمد سالم أبو عاصي لـ«أبواب القرآن»: تفسير محمد عبده لمعنى الفرقان «منطقي»
بقلم بسمة شطا