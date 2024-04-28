جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024 علمي وأدبي.. 6 أيام إجازة للطلاب

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استعداداتها لعقد امتحانات الثانوية العامة 2024، المقرر أن تنطلق يوم 10 يونيو المقبل وذلك وفقاً جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024 علمي وأدبي المعتمد رسميا من وزير التربية والتعليم.

وأكّدت وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات المواد الأساسية تعقد في جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024 علمي وأدبي يوم 22 يونيو ويستمر حتي يوم 20 يوليو، وذلك في لجان امتحانية مؤمنة ومراقبة بالكاميرات وذلك لانضباط العملية التعليمية.

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024 علمي وأدبي

وأوضحت وزارة التعليم، جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024 علمي وأدبي وترتيب المواد كما يلي:

- يوم الاثنين 10 يونيو 2024: التربية الدينية والتربية الوطنية.

- يوم الأربعاء 12 يونيو 2024: الاقتصاد والإحصاء.

ويحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى من يوم 15 حتى 20 يونيو 2024.

- يوم السبت 22 يونيو 2024: مادة اللغة العربية.

- يوم الثلاثاء 25 يونيو 2024: مادة اللغة الأجنبية الثانية.

- يوم 29 يونيو 2024: الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية.

- يوم الثلاثاء 2 يوليو 2024: مادة اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم السبت 6 يوليو 2024: مادة الكيمياء والجغرافيا.

- يوم الأربعاء 10 يوليو 2024: الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمي علوم، والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمي رياضة، وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

- يوم السبت 13 يوليو 2024: التفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضة.

- يوم الأربعاء 17 يوليو 2024: الأحياء لشعبة علمي علوم، والإستاتيكا لشعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

- يوم السبت 20 يوليو 2024: الديناميكا لشعبة علمي رياضة.