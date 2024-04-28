مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024 للمواد غير المضافة للمجموع

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 المواد غير المضافة للمجموع «التربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء» بنفس مواصفات العام الماضي دون تغيير في عدد الأسئلة، مشيرا إلى أنّها لا تتضمن أسئلة مقالية وتشمل أسئلة موضوعية فقط «اختيار من متعدد».

امتحانات الثانوية العامة 2024 المواد غير المضافة للمجموع

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنّ امتحانات الثانوية العامة 2024 المواد غير المضافة للمجموع تبدأ يوم 10 يونيو وفق الجداول الرسمية المعتمدة من وزير التربية والتعليم، وتعقد داخل لجان امتحانية مؤمنة ومراقبة وسط إجراءات مشددة لضبط الامتحانات.

وحذّرت وزارة التعليم، طلاب الصف الثالث الثانوي من الغياب من امتحانات المواد غير المضافة، مؤكدة أنّ الغياب يؤدي إلى رسوبه في المادة ودخول امتحانات الدور الثاني.

مواصفات أسئلة المواد غير المضافة للمجموع

وترصد السطور التالية مواصفات اسئلة امتحانات المواد غير المضافة للمجموع للثانوية العامة 2024، كما يلي.

- تتضمن المواد غير المضافة للمجموع «التربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء».

- أسئلة امتحانات المواد غير المضافة اختيار من متعدد فقط.

- لن يتم تسليم الطلاب كتيب مفاهيم بامتحانات الخارج عن المجموع.

- يشترط حصول الطالب على 50% من مجموع الدرجات.

- مادة نجاح ورسوب وإذا حصل الطالب على أقل من 50% يدخل دور ثانٍ.

وحسب الجدول المعتمد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 للمواد غير المضافة للمجموع يوم 10 يونيو، على أن تبدأ المواد الأساسية يوم 22 من نفس الشهر.