مصادر: «المحليات» تبدأ تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء يدويا الثلاثاء المقبل

أكدت مصادر حكومية، أن بعد إعلان الحكومة رسميا يومى الأحد 5 مايو 2024، إجازة رسمية مرحلة عن يوم عيد العمال الأربعاء 1 مايو، والاثنين 6 مايو 2024 إجازة بمناسبة شم النسيم، فإن وزارة التنمية المحلية، ستبدأ التنسيق مع المحافظات، لفتح باب تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، بداية من يوم الثلاثاء 7 مايو المقبل، بدلا من الأحد 5 مايو، للمواطنين الراغبين في تقديم الطلبات يدويا في المحليات، فضلا عن إتاحة الفرصة للمواطنين لتقديم الطلبات إلكترونيا عبر التطبيق المخصص لذلك.

قانون التصالح

أوضحت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، أن وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الجهات المختصة، تستعد لتطبيق قانون التصالح الجديد، من خلال عقد الدورات التدريبية للقائمين على تنفيذ القانون، من أجل الإلمام بكل تفاصيل قانون التصالح، حيث يوجد ممثلين من كل المحافظات والمدن والأحياء، للتعريف باللائحة التنفيذية للقانون وكل الإجراءات، بداية من خطوات التقديم والمستندات المطلوبة، ودوراللجان المختصة، ومخالفات البناء التي ينطبق عليها قانون التصالح الجديد.

تقديم إلكتروني

أشار إلى أنه جرى توجيه كل المختصين بالتيسير على المواطنين وإنجاز ملفات التصالح، وجار العمل على إطلاق تطبيق إلكتروني، بالتنسيق بين وزارتي التخطيط والتنمية المحلية، يمكن المواطن من التقديم للتصالح وإدخال بياناته بالهاتف المحمول، أو تقديم الطلب يدويا في المركز التكنولوجي في المدينة أو الحي التابع له.