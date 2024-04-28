روسيا تسقط 5 صواريخ أتاكمس و64 مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 5 صواريخ «أتاكمس» أمريكية الصنع و46 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما ذكرته قناة «العربية».

روسيا تتطور بوتيرة متسارعة

وأشادت صحيفة «باييس» الإسبانية بقدرات الجيش الروسي وتطوره بوتيرة متسارعة، مشيرة إلى زيادة القوة العسكرية الروسية بالمقارنة مع بداية العملية العسكرية في أوكرانيا.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ القوات الأوكرانية وحلف شمال الأطلسي يدركان تحقيق روسيا قفزة نوعية في تعزيز قدرات جيشها منذ بدء العملية العسكرية.

وفي وقت سابق، أكد قائد القوات المشتركة لحلف شمال الأطلسي في أوروبا، كريستوفر كافولي، أنّ القوات الروسية تتفوق بـ5 مرات على القوات الأوكرانية في توفير الذخيرة، مشيرًا إلى أنّ روسيا تنتج قذائف مدفعية بنسبة تزيد 3 مرات عن قدرة الناتو بأكمله.