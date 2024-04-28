محافظ المنوفية: تنفيذ 14 مشروعا خدميا وتنمويا في قويسنا

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية بنطاق مركز ومدينة قويسنا لتذليل كافة العقبات وتقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة لسرعة نهو المشروعات، يأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمواصلة جهود التغيير والبناء الشامل في شتى القطاعات الخدمية والتنموية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لتغيير واقعهم إلى الأفضل وذلك تماشيا مع أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.

تحسين ورصف الطرق

وأوضح محافظ المنوفية، في بيان، اليوم الأحد، أنه جار تنفيذ 14 مشروعا خدميا وتنمويا بنطاق مركز ومدينة قويسنا، وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023-2024 بقيمة استثمارية تقارب 127 مليونا و98 ألف جنيه، ففي قطاع الرصف جاري رصف عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا ومنها رصف شارع الباز بقويسنا بطول 800 متر، وشارع النهضة بطول 500 متر، وشارع مصطفي فهمى بطول 700م، وشارع غراب بطول 800 متر، وشارع صبري بطول 760 متر، وشارع يوسف الغربي بطول 400 متر، وشارع عزيز فهمى بطول 800 متر، وتوسعة ورصف الطريق الرئيسي في المنطقة الصناعية بقويسنا، وذلك في إطار خطة المحافظة بتطوير ورفع كفاءة الطرق لتحقيق السيولة المرورية اللازمة.

العمل على تحسين قطاع البيئة

أكد محافظ المنوفية، أنه تم الانتهاء من دعم وصيانة الحملة الميكانيكية بقويسنا وذلك لرفع كفاءة المعدات وتعظيم الاستفادة القصوى منها لضمان تأدية المهام على أكمل وجه، يأتي ذلك في إطار حرص محافظ المنوفية وسعيه الدائم لرفع جودة قطاع تحسين البيئة بالمحافظة وتوفير بيئة آمنة ونظيفة للمواطن، كما تم الانتهاء من شراء وتوريد سيارة برج كهرباء وكذا توريد مهمات الإنارة وذلك ضمن أعمال منظومة الإنارة لتحسين الرؤية البصرية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتا إلى أنه جاري العمل بموقف قويسنا النموذجي متعدد الطوابق والمتابعة المستمرة لمعدلات ونسب التنفيذ به لسرعة نهوه وفق الجداول الزمنية المقررة .

وأكد المتابعة المستمرة والميدانية لمشروعات الخطة الاستثمارية، وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات وتذليل معوقات التنفيذ؛ للانتهاء منها وفق التوقيتات الزمنية المقررة، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف المرور الميداني لمتابعة كافة المشروعات المستهدفة بالخطة الاستثمارية الجديدة بمختلف القطاعات المتنوعة، والتواصل المباشر مع الشركات المنفذة لتذليل كافة العقبات للإسراع بمعدلات التنفيذ تحقيقاً للصالح العام.