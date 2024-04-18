محافظ المنوفية يقدم مساعدات مالية وعينية لـ50 حالة من ذوي الهمم

التقى صباح اليوم الخميس اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بـ50 حالة إنسانية من الأسر الأكثر استحقاقا لتقديم الدعم اللازم لهم والاستماع إلى مطالبهم وإيجاد الحلول الفورية لها، وتسليمهم مساعدات مالية وعينية تضمنت مواد غذائية ولحوم وبطاطين بقيمة إجمالية تزيد عن 350 ألف جنيه، وذلك استمرارا لسلسلة «رد الجميل» التي يحرص المحافظ على تنظيمها بصفة دورية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم.

دعم ومساعدة ذوى الهمم

في بداية اللقاء قدم محافظ المنوفية التحية للحضور، معربا عن سعادته بتلك اللقاءات وأن مكتبه مفتوح دائما لكافة فئات المجتمع ولاسيما الأسر الأولي بالرعاية وذوي الهمم، لافتا إلى أنه لا يدخر جهدا في تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة لأهالي المحافظة، موجها مديري المديريات بالتواصل المباشر مع جميع الحالات وفحص حالتهم للوقوف على مطالبهم وتسهيل الإجراءات اللازمة لهم كل فيما يخصه.

استجابة لعدد من الحالات الإنسانية

وخلال اللقاء أمر محافظ المنوفية بتوفير 2 كرسي متحرك لطفلين يعانوا من مرض ضمور العضلات من نواحي أشمون وكوم الضبع، كما وجه وكيل وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات العاجلة بشأن تحويل 8 حالات مرضية إلى مستشفيات «حميات شبين الكوم- بركة السبع المركزي- رمد منوف- أشمون العام» لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم، فيما وجه المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بتسهيل إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة لـ5 حالات تعينهم على متطلبات الحياة المعيشية، وكذا مدير مديرية التموين ببحث إمكانية إضافة المواليد لـ10 أسر حتى يتمكنوا من صرف السلع التموينية المدعمة، وتكليف وكيل وزارة العمل بالتواصل المباشر مع عدد من الحالات لتوفير فرص عمل مناسبة لهم بالقطاع الخاص مراعاة لظروفهم المعيشية.

وأكد محافظ المنوفية، استمرار تقديم كافة أوجه الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا من خلال تلقى لجنة المساعدات بالديوان العام الطلبات المقدمة، وفحصها مع الجهات المختصة للوقوف على مدى الحالات المستحقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وفي نهاية اللقاء، أعرب الأهالي عن سعادتهم البالغة بحرص محافظ المنوفية على دعمه الكامل ورعايته الشاملة لمطالبهم واحتياجاتهم والاستجابة الفورية لتلبيتها، فضلاً عن التواصل المباشر مع جموع المواطنين لبحث شكواهم ووضع الحلول الفورية لها .