ناقد رياضي: جماهير الزمالك تنتظر تعويض الفرص الضائعة في مباراة دريمز الليلة

قال الدكتور عثمان إبراهيم الناقد الرياضي والصحفي في جريدة الوطن، إنّ نتيجة مباراة الذهاب بين الزمالك ودريمز الغاني كانت محبطة للغاية بنتيجة «0 - 0»، لافتا إلى أنّ جماهير الزمالك تنتظر نتيجة أفضل في مباراة العودة الليلة، وتعويض الفرص الكثيرة التي أضاعها الفريق الأبيض في المباراة السابقة.

وأضاف إبراهيم في حوار على شاشة «dmc»: «قد يكون أداء نادي الزمالك تأثر بغيابات بعض اللاعبين، ولكن بواقعية شديدة النادي أقوى بمراحل ويفوق مستوى دريمز الغاني بكثير فالأخير يحتل المرتبة الـ14 ويقترب من الهبوط في دوري غانا، وهو دوري متواضع على مستوى أفريقيا».

وأكد: «نادي الزمالك أرقى فنيا من دريمز الغاني، ووفق قواعد الكاف فالزمالك بحاجة إلى الفوز في أي مباراة بنتيجة إيجابية أو التعادل بشكل إيجابي للصعود، لاحتساب الهدف الذي يحققه خارج أرضه بهدفين، رغم أنَّ هذه القاعدة أُلغيت في أوروبا وآسيا، أي موضوع التفوق بهدف خارج أرضك واحتسابه بهدفين».