زعيم المعارضة الإسرائيلية: حكومة نتنياهو في حالة اضطراب كامل وليس لديها رؤية

جدد زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد، هجومه على حكومة بنيامين نتنياهو، موضحا أنها في حالة اضطراب كامل.

الحكومة الإسرائيلية ليس لديها سياسة أو رؤية

وقال زعيم المعارضة الإسرائيلي في تغريدة على «إكس»، نقلتها صحيفة «هآرتس» العبرية، «إن الحكومة الإسرائيلية في حالة اضطراب كامل، ليس لديها سياسة يفهمها أحد ولا رؤية، اسألوا سكان الشمال، اسألوا أهالي المختطفين، اسأل رؤساء الأجهزة الأمنية، اسأل الأمريكيين».

ارتفاع أعداد الضحايا في فلسطين

وبدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح السبت 7 أكتوبر الماضي، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى ردا على الاحتجاجات المستمرة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وتستمر الحرب لشهرها السابع حاليا وسط ارتفاع أعداد الخسائر في الجانب الفلسطيني التي سجلت أكثر من 34 ألف شهيد حتى الآن، أغلبهم من الأطفال والسيدات.